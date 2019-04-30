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30.04.2019, 22:59

В Чехии суд оправдал хозяина отеля, не пускавшего к себе россиян

В Чехии суд оправдал хозяина отеля, не пускавшего к себе россиян - Фото
Томаш Крчмарж (фото - facebook.com/yevhen.perebyinis)

В 2014-м чех повесил в своем отеле объявление, что не будет пускать граждан России из-за аннексии украинского Крыма

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В Чехии Конституционный суд постановил полностью оправдать владельца гостиницы Brioni Boutique Hotel в городе Острава Томаша Крчмаржа, который отказывался пускать в постояльцы граждан России. Мужчина мотивировал это аннексией Россией украинского Крыма. Об этом в своем Facebook рассказал посол Украины в Латвии Евгений Перебийнис.

24 марта 2014-го Крчмарж вывесил в гостинице объявление, что из-за аннексии не будет поселять россиян. Через несколько дней он изменил объявление: граждане России смогут жить в гостинице, если письменно осудят оккупацию полуострова.

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Чешская торговая инспекция решила, что это – дискриминация и оштрафовала Крчмаржа на 50 тыс крон (около 2 тыс евро). Однако мужчина счел это делом принципа и пошел в суд.

По словам украинского посла, чех тогда сравнивал действия главы РФ Владимира Путина с действиями Адольфа Гитлера в Судетах.

Через суд Крчмарж добился уменьшения штрафа до 5 тыс крон, однако и это его не устроило: он заявлял, что не согласится со штрафом даже в одну крону.

Пройдя ряд инстанций, владелец отеля дошел до Конституционного суда. Сегодня он вынес вердикт, постановив, что дискриминации не было. Суд, ссылаясь на позицию международных организаций и МИД Чехии, констатировал, что аннексия Крыма противоречит основополагающим принципам международного права.

"Таким образом, мы имеем чрезвычайно важный прецедент решения Конституционного суда страны ЕС, в котором не только восстановлена справедливость в отношении человека, который стал в защиту Украины, но и подтверждена противоправность аннексии Россией территории Украины", - подытожил украинский дипломат.

16 апреля Арбитражный суд решил взыскать с России в пользу Укрнафты $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в оккупированном Крыму. 

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Теги: Крым, Томаш Крчмарж
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