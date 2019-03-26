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26.03.2019, 16:35

В Чехии судят военного за участие в боевых действиях в Донбассе

В Чехии судят военного за участие в боевых действиях в Донбассе - Фото
Донецк (фото - LIGA.net)

Чех говорит, что просто фотографировался с боевиками в Донецке и "для интереса" взял в руки автомат

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Суд в чешской Пардубице начал слушания по делу военнослужащего, обвиняемого в участии в террористической деятельности на стороне боевиков в украинском Донбассе. Об этом сообщает Novinky.cz.

35-летний Эрик Эшту из Хрудимского воздушно-десантного батальона в 2015 году в течение месяца находился в Украине.

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Согласно обвинительному заключению, весной 2015 года он не только находился в окопах боевиков в течение трех недель, но и выполнял вспомогательные работы по обслуживанию оружия для них, а также непосредственно участвовал в обстрелах позиций украинской армии.

Чех отрицает основное обвинение. По его словам, он отправился в Украину как турист, чтобы увидеть место рождения своей жены и навестить давнего друга по имени Андрей Усов.

Эшту утверждает, что купил российскую военную форму, в которой он позирует на фото в Facebook, в Праге, а шевроны террористов ДНР - в Донецке.

"Когда мы с Андреем гуляли по городу, мы разговаривали с солдатами, и Андрей попросил их сфотографироваться с нами. Чтобы было интереснее, в мою руку положили автомат Калашникова или РПГ (гранатомет)", - пояснил обвиняемый.

Однако профиль Эшту в Facebook свидетельствуют против него, отмечает издание.

В соцсети чех хвастался участием в боевых действиях в Украине, иллюстрируя это соответствующими фотографиями и видеоматериалами.

В 2018 году в Молдове осудили 8 боевиков ЛНР/ДНР.

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Теги: Донбасс, чехия, днр, наемник
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