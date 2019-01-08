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08.01.2019, 21:35

В Черное море зайдет еще один корабль НАТО - Пристайко

В Черное море зайдет еще один корабль НАТО - Пристайко - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По словам главы миссии Украины при НАТО, альянс использует ротационный принцип – одни корабли выходят, другие заходят

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Нидерландский военный корабль, возглавивший одну из постоянно действующих групп НАТО, намерен зайти в Черное море. Об этом в интервью 112 Украина заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Есть постоянно действующие группы - сейчас, например, одну из групп возглавили Нидерланды, а нидерландский корабль только-только принял управление, они тоже собираются зайти в Черное море", - сказал он.

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Пристайко отметил, что в последнее время корабли все чаще заходят в Черное море.

Он пояснил, что конвенция Монтре, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, ограничивает количество и тоннаж военных кораблей, не принадлежащих странам бассейна Черного моря, а также то, насколько долго они могут находиться в Черном море.

Поэтому, по словам Пристайко, НАТО использует ротационный принцип – одни корабли выходят, другие заходят.

При этом глава миссии Украины при НАТО подчеркнул, что в Азовское море корабли альянса без согласия Украины и РФ зайти не могут. Россия, по его словам, уже заявила, что не даст такого разрешения.

"То есть этот процесс значительно затруднен. Не вижу, почему бы НАТО шло на провокации. В принципе, НАТО никого не собирается провоцировать, Россию в первую очередь", - сказал Пристайко.

17 декабря в Черное море зашел разведывательный корабль британского флота HMS Echo (H87).

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Теги: нато, судно, черное море, корабль, вадим пристайко
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