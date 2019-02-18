В Черном море пройдут учения "Си Бриз-2019"

Фото: EPA

Летом в Черном море начнутся украинско-американские военные учения "Си Бриз-2019". Об этом ГПСУ сообщает на официальном сайте.

Учения пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

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В этом году "Си Бриз-2019" будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой.

В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и много других упражнений, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры", в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Определенной новацией нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде враждебные элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай.

Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная до Черного моря. В этом компоненты будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны.

В рамках учений предусмотрено наращивание натренированности персонала специальных подразделений, в том числе и с их высадкой на захваченные объекты с воздуха. В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители отряда "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию.

Персонал Морской охраны пройдет обучение на курсах смотровых групп, где будет возможность обменяться опытом с греческими коллегами. На курсах по борьбе за живучесть надводного корабля от турецких партнеров будет представлено современное оборудование и средства его эффективного применения.