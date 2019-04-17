В Честно выяснили, сколько кандидаты потратили на второй тур

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Согласно промежуточным финансовым отчетам кандидатов в президенты, за пять дней второго тура Петр Порошенко вложил в избирательную кампанию 100 миллионов гривень, а Владимир Зеленский – 44,6 миллиона. Об этом сообщает общественное движение Честно.

Отмечается, что эта информация основана на опубликованных НАПК промежуточных финансовых отчетах о поступлениях и расходах с 7 по 13 апреля.

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В движении отмечают, что Порошенко, как и в первом туре, финансирует свою избирательную кампанию самостоятельно.

Согласно отчету, во втором туре он вложил в кампанию еще 100 млн грн.

С учетом расходов на первый тур, Порошенко потратил на кампанию более полумиллиарда гривен, пишет Честно.

Кампанию Зеленского во втором туре на 100% финансировала партия Слуга народа. В период 7-13 апреля она перечислила в избирательный фонд Зеленского 45 млн грн.

За оба тура выборов Зеленский официально насобирал около 147 млн грн.

За пять дней кампании штаб Зеленского потратил почти все собранные средства, у Порошенко осталось еще 2,9 миллиона.

Отмечается, что оба кандидата заплатили по 16 млн грн за телерекламу на ТРК Украина.

Кроме того Порошенко заплатил 540 тыс грн НСК Олимпийский за ведение там предвыборной агитации.

"Вероятно, это была оплата за мероприятие с его участием, которое состоялось в воскресенье, 14 апреля", - говорится в сообщении.