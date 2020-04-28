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В четверг Рада может запустить особую процедуру для "антиколомойского" закона

В четверг Рада может запустить особую процедуру для "антиколомойского" закона - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
28.04.2020, 13:55

Верховная Рада планирует рассмотреть в четверг особую процедуру для принятия "антиколомойского" закона и изменения в Избирательный кодекс

На внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 30 апреля, планируется рассмотреть изменения в Избирательный кодекс и применение особой процедуры для принятия "антиколомойского" закона. Проект повестки заседания оказался в распоряжении LIGA.net.

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Заседание должно состоятся в четверг, 30 апреля, в 13:00. Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. В данный момент идет сбор подписей нардепов для созыва внеочередного заседания.

В повестке дня будет 20 вопросов. Среди них - предложение рассмотреть по особой процедуре законопроект №2571-д о банках, который будет препятствовать возврату национализированного ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому. Особая процедура позволит значительно сократить время, которое понадобится на приятие закона - к нему подано более 16000 поправок.

Также в повестке изменения в Избирательный кодекс, законопроект №2769: предлагается снизить залог на местных выборах.

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Парламент может продлить на полгода работу временной следственной комиссии Рады по взрывам на складах боеприпасов.

Помимо этого Рада планирует рассмотреть освобождение от налогов доходов медиков, которые непосредственно заняты борьбой с коронавирусом, ратификацию ряда международных соглашений, кадровые изменения в комитетах парламента, усовершенствование системы органов Антимонопольного комитета и обращение к парламентам других стран об осуждении российской агрессии против Украины.

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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