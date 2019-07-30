В деле Маркива мог быть еще один свидетель - theБaбeль

Виталий Маркив (фото - RFE/RL)

Нацгвардейца Виталия Маркива осудили в Италии по показаниям лишь одного очевидца - Вильяма Рогелона, хотя в деле украинца мог быть еще один свидетель - некий "член штаба Игоря Гиркина" (первый главарь террористов в Донбассе, - ред.). Этот боевик находился на месте гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли, пишет theБaбeль.

Этот возможный свидетель, по данным издания, воевал на стороне террористов и во время обстрела проезжал на мотоцикле мимо группы Рокелли, которые передвигались на авто. Источник издания заявил, что общался с этим человеком в 2014 году: тот рассказывал, как оттягивал тело погибшего Рокелли из-под обстрела.

Со временем его допросил агент СБУ, который передал полученную информацию руководству. Издание пишет, что в СБУ в рамках расследования конкретно дела Маркива этого свидетеля так и не допросили, хотя сейчас он проживает в Краматорске.

О существовании такого свидетеля рассказывал Рогелон. По его словам, во время обстрела он, Рокелли с переводчиком Андреем Мироновым и водителем такси спрятались в яру: "Мы оставались на месте около десяти минут. Мы приблизились к поезду, и в этот момент из кустов возле поезда вышел мужчина. Он был в гражданском и в пляжных тапках. Он бежал в нашем направлении и кричал на русском. Миронов нам перевел на английский, что в него стреляли, и этот мужчина говорит, что нужно срочно убираться".

В СБУ отказались отвечать изданию на вопрос, допрашивали ли они свидетелей обстрела и кто эти свидетели, сославшись на тайну следствия.

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