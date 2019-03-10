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10.03.2019, 00:07

В деле Укоборонпрома замешаны сотрудники НАБУ, ГФС, СБУ – ГПУ

В деле Укоборонпрома замешаны сотрудники НАБУ, ГФС, СБУ – ГПУ - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предприятие Оптимус Сцецдеталь для участия в конкурсе и получения заказа получало справки от госорганов, заявил генпрокурор

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В деле о коррупционных схемах в предприятиях Укроборонпрома замешаны сотрудники, в том числе, и бывшие, Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины. Об этом в интервью Цензор.нет заявил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, предприятие Оптимус Сцецдеталь для участия в конкурсе и получения заказа получало справки сначала от ГФС, потом от СБУ.

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Кроме того, предприятие "решало вопрос" через бывшего сотрудника НАБУ – "самого известного секретного агента в Украине", Евгения Шевченко.

7 марта в интервью украинским телеканалам президент Петр Порошенко заявил, что расследование журналистов о коррупционных схемах в оборонной сфере - это "попытка сделать скандал, подорвать доверие к армии, к государству и оборонному комплексу".

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Теги: коррупция, сбу, набу, ГФС, оптимус спецдеталь
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