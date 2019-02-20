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20.02.2019, 17:26

В день расстрелов Майдана Янукович советовался с Кремлем – ГПУ

В день расстрелов Майдана Янукович советовался с Кремлем – ГПУ - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Беглый экс-диктатор и бывший глава СБУ по телефону неоднократно говорили с Кремлем и главой ФСБ

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18 февраля, когда начались расстрелы участников Революции достоинства в Киеве, беглый и ныне осужденный за госизмену экс-диктатор Виктор Янукович из своей резиденции в Межигорье звонил, в том числе, неустановленным чиновникам в Кремль. Об этом во время брифинга сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В 7:12 звонил Захарченко (бывшему главе МВД – ред.), потом – Якименко (экс-главе СБУ – ред.), потом – еще раз Якименко", - рассказал также Луценко, цитируя материалы расследования.

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По версии следствия, во время телефонных разговоров речь шла о создании координационного штаба по разгону Майдана.

Кроме того, сразу после приказа о начале "антитеррористической операции" против Майдана, Якименко говорил по телефону с главой ФСБ РФ Александром Бортниковым, позже с ним говорил и Янукович.

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Теги: Александр Якименко, кремль, виктор янукович, фсб, рф, майдан, виталий захарченко, революция достоинства, расстрелы Майдана
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