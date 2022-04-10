В Днепре и области были сутки антирекордов: сирены каждый час и "прилеты" в разных районах
Вчерашний день стал для Днепропетровской области "сутками антирекордов" – сирены звучали каждый час, а также были "прилеты" в разных районах. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
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В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, в результате чего возник пожар. Спасатели тушили его несколько часов. Известно об одном пострадавшем.
Также Резниченко сообщил, что в Павлоградском районе ракета попала в промышленный объект, разрушила помещение и вызвала возгорание. Обошлось без пострадавших.
В Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства – тоже без пострадавших.
Резниченко сообщил и хорошую новость: ночью над Днепропетровской областью украинские военные сбили два вражеских беспилотника.
- В ночь на 6 апреля российские оккупанты с воздуха атаковали завод и нефтебазу в Днепропетровской области.
- 7 апреля мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал жителям города эвакуироваться. Уточнил: поводов для паники нет, однако, по его личному мнению, женщинам, детям и пожилым людям сейчас лучше находиться в более безопасных регионах.
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