UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Днепре пьяный бросил из окна гранату, ранен мальчик 11 лет – Нацполиция

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 21:55
В Днепре пьяный бросил из окна гранату, ранен мальчик 11 лет – Нацполиция - Фото
Фото - Национальная полиция Днепропетровской области

В Днепре задержан местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения бросил из окна гранату и ранил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Национальная полиция

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Около 19.30 в полицию поступило сообщение, что во время взрыва возле жилого дома в Шевченковском районе Днепра пострадал 11-летний ребенок, которого госпитализировали с телесными повреждениями. 

Полиция задержала 54-летнего местного жителя, который, как утверждают правоохранители, в состоянии опьянения бросил из окна квартиры на седьмом этаже предмет, "похожий на гранату".

Фото – Национальная полиция Днепропетровской области

 Сообщается, что при обыске в квартире подозреваемого были обнаружены еще две гранаты, патроны и взрывчатка. 

Фото – Национальная полиция Днепропетровской области

Фото – Национальная полиция Днепропетровской области

Возбуждено уголовное производство по статьям о покушении на умышленное убийство и незаконном владении оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами.  

Видео момента взрыва опубликовал Telegram Днепр Оперативный.
 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граната Нацполиция днепр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 