В Днепре пьяный бросил из окна гранату, ранен мальчик 11 лет – Нацполиция

В Днепре задержан местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения бросил из окна гранату и ранил 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Национальная полиция.

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Около 19.30 в полицию поступило сообщение, что во время взрыва возле жилого дома в Шевченковском районе Днепра пострадал 11-летний ребенок, которого госпитализировали с телесными повреждениями.

Полиция задержала 54-летнего местного жителя, который, как утверждают правоохранители, в состоянии опьянения бросил из окна квартиры на седьмом этаже предмет, "похожий на гранату".

Сообщается, что при обыске в квартире подозреваемого были обнаружены еще две гранаты, патроны и взрывчатка.

Возбуждено уголовное производство по статьям о покушении на умышленное убийство и незаконном владении оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами.

Видео момента взрыва опубликовал Telegram Днепр Оперативный.



Сергей Бережной

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