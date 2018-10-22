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22.10.2018, 18:20

В Донбассе за крупную взятку арестован начотдела погранслужбы

В Донбассе за крупную взятку арестован начотдела погранслужбы - Фото
СБУ

За 46 тыс гривень он предлагал беспрепятственную поставку продуктов питания в погранотряд

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В Луганской области СБУ задержала на взятке начальника одного из отделений тылового обеспечения Лисичанского погранотряда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками Службы безопасности было установлено, что мужчина требовал от местного предпринимателя 46 тыс гривень за беспрепятственную поставку продуктов питания в погранотряд.

Злоумышленник был задержан на одной из автозаправок Лисичанска при получении второй части взятки в размере 40 тыс гривень.

По факту правонарушения открыто уголовное производство.

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Теги: сбу, взятка
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