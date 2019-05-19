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19.05.2019, 11:37

В Египте флот захватил танкер с украинцами: Ситуация критическая

В Египте флот захватил танкер с украинцами: Ситуация критическая - Фото
Фото: открытые источники

Капитан судна Виталий Нестеренко просит оповестить Интерпол, ООН и другие организации, поскольку "жизнь экипажа под угрозой"

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Военно-морские силы Египта удерживают грузовой танкер Sea Shark с 1,1 млн баррелей нефти в районе Айн-Сохна, на борту которого находятся 17 украинских моряков. Об этом в письме сообщил капитан танкера Виталий Нестеренко, передает Укринформ.

"Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте", - заявил капитан.

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Сказано, что танкер собираются переместить к неизвестному капитану терминалу. Ранее утром, по словам капитана, адмирал флота Египта Мустафа вместе с вооруженными офицерами приказал ограничить передвижения экипажа и отобрать мобильные телефоны, а "если кто-то не выполнит приказ, он применит силу". 

"Выполняя указания флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокое кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - пишет Нестеренко.

Согласно данным FleetMon, экипаж танкера состоит из 31 человек: 17 граждан Украины, лвое моряков из Крыма, один азербайджанец и 11 человек из Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

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Теги: Египет, нефть, флот, украинцы, моряки, захват, танкер
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