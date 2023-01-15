В энергосистеме значительный дефицит генерации, вводятся временные ограничения – Yasno

В энергосистеме Украины значительный дефицит генерации из-за последствий российской атаки, ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

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Коваленко сообщил, что прогнозировать сроки восстановления энергоснабжения пока рано, и как долго будут продолжаться ремонты пока неизвестно.

"Проблема настолько серьезна, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве", – написал он.

Коваленко дал понять, что повреждения значительны. "Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными", – предупредил он.

По его словам, операторы систем распределения вынуждены соблюдать введенные ограничения, чтобы не ухудшить состояние всей системы, поэтому могут вводиться экстренные отключения.

При этом, подчеркнул он, критическая инфраструктура должна быть подключена.

14 января Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет. Уничтожено 18 КР и 7 КАР. Ракетными ударами повреждены объекты критической инфраструктуры.

Сергій Бережний

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