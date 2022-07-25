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В ЕС на восстановление Украины выделили почти €1,6 млрд

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 18:26
В ЕС на восстановление Украины выделили почти €1,6 млрд - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) утвердил дополнительную финансовую поддержку для Украины в размере €1,59 млрд для устранения дефицита финансирования инфраструктуры и неотложных потребностей. Об этом сообщает пресс-служба ЕИБ.

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Финансирование гарантируется ЕС в рамках мандата на внешнее кредитование и дополняет экстренную финансовую поддержку для Украины в размере €668 млн, предоставленную ЕИБ в начале марта 2022 года.

Второй пакет помощи будет способствовать сохранению и восстановлению функционирования наиболее критически важной инфраструктуры и необходимых услуг, усилению устойчивости страны и поддержанию ее экономической стабильности.

Пакет помощи состоит из двух блоков:

1. Немедленная финансовая поддержка на общую сумму €1,05 млрд. Она будет содержать авансовые выплаты по восьми имеющимся финансовым контрактам. Это поможет украинскому правительству покрыть первоочередные краткосрочные потребности в финансировании, оказать поддержку стратегическим государственным предприятиям, обеспечить немедленный ремонт поврежденной инфраструктуры, возобновить предоставление нарушенных коммунальных услуг, поддержать срочные меры по энергетике и энергоэффективности при подготовке к отопительному сезону.

2. Возобновление реализации финансируемых проектов ЕИБ в Украине на общую сумму 540 млн евро там, где это возможно, за исключением районов активных боевых действий и неподконтрольных украинскому правительству территорий. Отобранные проекты будут относиться к энергетике, энергоэффективности, дорогам, транспорту, образованию и инфраструктуре, а также программам реконструкции и восстановления. Точное время этих выплат будет зависеть от состояния продвижения выбранных проектов.

  • 22 июля в Совете Евросоюза одобрили выделение Украине нового пятого транша в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки Вооруженных Сил Украины и защиты от военной агрессии России.
Вадим Ребрина
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