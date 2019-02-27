В ЕС согласовали снятие санкций с Андрея Клюева - журналист

Андрей Клюев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Послы Европейского союза согласовали удаление из санкционного списка Андрея Клюева, который был главой администрации беглого президента Виктора Януковича. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили исключить из санкционного списка Андрея Клюева, но санкции против Януковича и 11 других его соратников продолжат еще на год", - сообщил журналист. Он добавил, что решение будет формализовано на следующей неделе.

Реклама

Суд Европейского союза отменил некоторые санкции против Клюева - он выиграл дело по отмене санкций на 2017 - 2018 год. Но в тоже время он остается в списке санкций ЕС, поскольку ограничительные меры на 2018-2019 годы были продолжены и не не оспаривались.

26 февраля 2014 года против Ключева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013-феврале 2014 годов.

4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.