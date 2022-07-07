В этом году Рош ха-Шана в Умани не будет. Украина не сможет принять израильских паломников
В этом году Украина из-за войны не сможет принять паломников из Израиля, которые в сентябре приезжают в Умань на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.
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Посол Евгений Корнийчук пояснил, что Украина в условиях российской военной агрессии не сможет гарантировать безопасность израильтян.
"По этому случаю мы обращаемся к вам, потому что ваши молитвы важны для нас. Пожалуйста, помолитесь, чтобы до Рош ха-Шана война в Украине, разгоревшаяся из-за вопиющей и жестокой российской агрессии, закончилась, и помолитесь за победу Украины", – обратился посол к израильским верующим.
Он выразил надежду, что молитвы будут услышаны и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей.
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