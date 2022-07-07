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В этом году Рош ха-Шана в Умани не будет. Украина не сможет принять израильских паломников

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 18:30
В этом году Рош ха-Шана в Умани не будет. Украина не сможет принять израильских паломников - Фото
Фото: EPA

В этом году Украина из-за войны не сможет принять паломников из Израиля, которые в сентябре приезжают в Умань на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

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Посол Евгений Корнийчук пояснил, что Украина в условиях российской военной агрессии не сможет гарантировать безопасность израильтян.

"По этому случаю мы обращаемся к вам, потому что ваши молитвы важны для нас. Пожалуйста, помолитесь, чтобы до Рош ха-Шана война в Украине, разгоревшаяся из-за вопиющей и жестокой российской агрессии, закончилась, и помолитесь за победу Украины", – обратился посол к израильским верующим.

Он выразил надежду, что молитвы будут услышаны и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей.

  • 15 марта МВД Израиля изменило правила въезда граждан Украины в страну, существенно их ужесточив. Также Израиль отказался принимать украинских беженцев. У Зеленского это назвали "недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении".
  • 25 июня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Украине в ответ начали рассматривать вопрос приостановки безвизового режима для граждан Израиля.
  • 3 июля суд в Израиле обязал правительство отменить установленные властями после 24 февраля ограничения на въезд украинцев.

Вадим Ребрина
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Израиль рош ха-шана Евгений Корнийчук
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