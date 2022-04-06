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В Европе обсуждают предоставление убежища для дезертиров из российской армии

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 13:03
В Европе обсуждают предоставление убежища для дезертиров из российской армии - Фото
Шарль Мишель (Фото - EPA)

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что странам ЕС стоит давать убежище российским солдатам, которые хотят дезертировать из-за войны в Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на Associated Press.

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Выступая в Европарламенте, президент Евросовета выразил возмущение преступлениями российской армии в Буче и многих других городах и призвал российских солдат не подчиняться приказам.

"Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступником, бросайте оружие, прекращайте сражаться, покиньте поле боя", – сказал Мишель.

Президент Евросовета также поддержал идею о предоставлении убежища российским дезертирам в странах ЕС.

Сергей Бережной
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