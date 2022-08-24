В Европе впервые пустили с молотка арестованную суперъяхту российского олигарха

Арестованную яхту российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, попавшего под санкции после нападения России на Украину, пустили с молотка. Аукцион, на который подали заявки 63 покупателя, состоялся 23 августа, пишет Bloomberg.

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Впрочем, торги лишь косвенно связаны с санкциями – Пумпянский просто должен деньги одному из американских банков.

Совладелец "Трубной металлургической компании" купил 72-метровое судно Axioma в 2013 году почти за $70 млн. Часть суммы он взял в банке JP Morgan в кредит.

В конце марта, когда Пумпянский попал под западные санкции, структура, на которую была оформлена яхта, перестала обслуживать кредит.

В результате Axioma была арестована в Гибралтаре по запросу банка, который хочет вернуть себе более $20 млн. Местный суд вынес решение о продаже суперъяхты с аукциона.

Сведения об участниках торгов – конфиденциальные, поэтому имя покупателя пока неизвестно. Более подробную информацию о продаже судна должны опубликовать примерно через две недели после того, как будет произведена оплата.

Пумпянский входит в число 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Он подвергся санкциям в первые недели российского вторжения вместе с женой и сыном. После этого миллиардер вышел из совета директоров "Трубной металлургической компании" и якобы не является бенефициаром компании, в которой ему принадлежало 90,6%.

Андрей Водяный

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