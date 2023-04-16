В Евросоюзе считают "неприемлемым" решение Польши и Венгрии по эмбарго на зерно из Украины

Односторонние решения по ограничению международной торговли для стран-членов Евросоюза "неприемлемы". Об этом говорится в письме от представителя Еврокомиссии, которое есть в распоряжении Reuters.

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"Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии о запрете на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины... В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы", – говорится в письме.

В заявлении сказано также, что "в такие трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС".

У Польши и Венгрии давний конфликт с Брюсселем по таким вопросам, как реальная независимость судебной системы, свобода СМИ и права ЛГБТ, из-за нерешенности этих проблем Евросоюз ограничил перечисление обеим странам бюджетных траншей.

В начале марта 2023 года Украина и Польша договорились изменить правила транзита зерна после протестов польских фермеров, однако протесты это не остановило. Правительство и фермеры Польши договорились об 11 мерах против излишка украинского зерна, а в начале апреля министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик был вынужден уйти в отставку.

7 апреля Украина обязалась прекратить экспорт зерна в Польшу из-за протестов местных фермеров.

Сегодня Венгрия объявила, что временно запрещает импорт из Украины зерновых и масличных культур, а также других сельскохозяйственных продуктов.

13 апреля министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил о создании специальной следственной группы по расследованию нелегального импорта украинского зерна в Польшу.

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Сергій Бережний

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