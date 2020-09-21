В ГБР заменили и.о. директора, должность получил Алексей Сухачев

Ранее Сухачев занимал пост заместителя директора Госбюро расследований

В Государственном бюро расследований сменился исполняющий обязанности директора – место Александра Соколова занял Алексей Сухачев. Информация об этом размещена на сайте ГБР.

Ранее Сухачев занимал пост заместителя директора Бюро. Теперь замдиректора стал Соколов.

По информации ГБР, Алексей Александрович Сухачев родился в 1978 году в Харькове.

В 2000-ом окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение.

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.

В 2017-2019 гг. работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019-2020 гг. проходил военную службу в Службе внешней разведки.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора ГБР.

17 марта связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований поручили Соколову.

Наталия Медведева

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