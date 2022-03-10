В Генштабе рассказали о новых потерях оккупантов. Уже более 12 000 личного состава
10.03.2022, 09:42
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 марта ориентировочно составили 12 000 личного состава, говорится в сводке Генштаба.
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Среди остальных потерь:
335 танков;
1105 боевых бронированных машин;
123 артиллерийские системы;
56 РСЗО;
29 средств ПВО;
49 самолетов;
81 вертолет;
526 единиц автомобильной техники;
3 катера/корабля;
60 цистерн из ГСМ;
7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
В Генштабе подчеркнули, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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