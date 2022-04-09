В Германии начали восстанавливать законсервированные бомбоубежища из-за российской угрозы

В Германии из-за вторжения в Украину и изменения оценки военной угрозы со стороны России намерены укреплять бомбоубежища и формировать стратегические запасы на случай войны, пишет Reuters.

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Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер сообщила, что правительство рассматривает возможность модернизировать систему общественных убежищ и увеличить расходы на гражданскую оборону.

"В Германии насчитывается 599 общественных убежищ. Мы проверим, сможем ли модернизировать как можно большее их количество", — сказала Файзер.

По ее словам, Германия также работает над дооборудованием подземных парковок, станций метро и подвалов домов, чтобы они могли при необходимости служить бомбоубежищами. Также правительство ФРГ выделило федеральным землям 88 млн евро на установку новых сирен оповещения.

Но такие масштабы, отмечает министр, даже в первом приближении не дают возможность охватить системой гражданской обороны всю территорию страны.

Файзер утверждает, что Германия также намерена создать стратегические запасы на случай кризиса, включая медицинское оборудование, защитную одежду, маски и медикаменты.

Сергей Бережной

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