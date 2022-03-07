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В городах Украины местные жители без оружия выходят против оккупантов: видео

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 18:42
В городах Украины местные жители без оружия выходят против оккупантов: видео - Фото
Скриншот с видео

В городах Украины, куда зашли российские оккупанты, мирные местные жители без оружия выходят на акции протеста с требованием к россиянам убираться с украинской земли.

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В Херсоне местные под украинскими флагами пошли на оккупантов, не испугавшись даже предупредительных выстрелов в воздух. Украинцы кричали "Ганьба!" и "Херсон – це Україна".

Между жителями поселка Чаплынка Херсонской области и оккупантами произошли стычки. Россияне открыли огонь из стрелкового оружия.

Токмак, Запорожская область. Местные жители не дают оккупантам снимать флаги Украины и кричат снайперам: "Слезай с крыши!".

В оккупированном Старобельске Луганской области во время митинга жители сняли тряпку террористической организации ЛНР и повесили вместо нее флаг Украины.

Украинцы Мелитополя проклятиями встречают бронепоезд железнодорожных войск оккупантов.

Тем временем, в Киевской области трактористы продолжают отжимать вражескую технику.



Вадим Ребрина
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