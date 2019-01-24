В Госдуму хотят пригласить Google: спросить, чей Крым

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Председатель нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google в связи с указанием принадлежности временно оккупированного Крыма к Украине. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - убежден Володин.

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Он считает, что было правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google.

"И высказать нашу позицию, а дальше принимать решение… Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - добавил Володин.

19 февраля 2018 года из торговой сети Будапешта изъяли карты, на которых временно оккупированный российской армией Крым не обозначен украинской территорией.