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24.01.2019, 12:43

В Госдуму хотят пригласить Google: спросить, чей Крым

В Госдуму хотят пригласить Google: спросить, чей Крым - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Российские парламентарии возмущены картой Google с украинским полуостровом

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Председатель нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google в связи с указанием принадлежности временно оккупированного Крыма к Украине. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Если компания Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, то это нарушение Конституции, нарушение наших законов", - убежден Володин.

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Он считает, что было правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google.

"И высказать нашу позицию, а дальше принимать решение… Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут", - добавил Володин.

19 февраля 2018 года из торговой сети Будапешта изъяли карты, на которых временно оккупированный российской армией Крым не обозначен украинской территорией. 

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Теги: Google, карта, госдума рф, Крым
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