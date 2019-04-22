В ГПУ пояснили, как Гонтарева и Ложкин стали подозреваемыми

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Генпрокуратуре пояснили, что подозрения окружению президента Петра Порошенко по "делу Курченко" исправлены, и теперь считаются законными. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Внештатного советника президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву сегодня вызвали к следователю ГПУ.

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Сарган напомнила, что за два дня до первого тура президентских выборов, 28 марта, прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил СМИ об объявлении подозрения четырем лицам из окружения Порошенко.

Пресс-секретарь Луценко отмечает, что указанное сообщение о подозрении "было осуществлено с нарушением процессуального законодательства".

По состоянию на 28 марта Ложкин, Филатов и Гонтарева не считались подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК, пояснила Сарган.

"В течение нескольких недель генпрокурор провел заслушивание по данному делу с участием всей следственно-прокурорской группы", - написала представитель ГПУ.

Гонтарева сегодня заявила, что не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру (ГПУ), но готова встретиться со следователями в Лондоне.