Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 20:33

В ГПУ пояснили, как Гонтарева и Ложкин стали подозреваемыми

В ГПУ пояснили, как Гонтарева и Ложкин стали подозреваемыми - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 28 марта Ложкин, Филатов и Гонтарева не считались подозреваемыми

Реклама
Реклама

В Генпрокуратуре пояснили, что подозрения окружению президента Петра Порошенко по "делу Курченко" исправлены, и теперь считаются законными. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Внештатного советника президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву сегодня вызвали к следователю ГПУ.

Реклама

Сарган напомнила, что за два дня до первого тура президентских выборов, 28 марта, прокурор ГПУ Константин Кулик сообщил СМИ об объявлении подозрения четырем лицам из окружения Порошенко.

Пресс-секретарь Луценко отмечает, что указанное сообщение о подозрении "было осуществлено с нарушением процессуального законодательства".

По состоянию на 28 марта Ложкин, Филатов и Гонтарева не считались подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК, пояснила Сарган.

"В течение нескольких недель генпрокурор провел заслушивание по данному делу с участием всей следственно-прокурорской группы", - написала представитель ГПУ.

Гонтарева сегодня заявила, что не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру (ГПУ), но готова встретиться со следователями в Лондоне.

Отправить:
Распечатать:
Теги: подозрение, курченко, Ложкин, гонтарева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 