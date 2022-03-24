В Харьковской области оккупанты организовывают похищения детей местных жителей – ГПСУ
В Харьковской области прислуживающие российским оккупантам коллаборанты выкрали несовершеннолетних детей жителя одного из городов области. Об этом сообщает Госпогранслужба.
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По данным ГПСУ, россиянам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий. Захватчики отправили местных коллаборантов разобраться.
Хозяина дома они не нашли, поэтому, по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука, рассказали украинские пограничники.
Коллаборанты начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел возле дороги один автомат и готов отдать его за детей. Предатели ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться, сообщили в ГПСУ.
"Этот пример – очередное доказательство, что Россия не признает правила ведения войны и грубо нарушает нормы международного права, а преступления, совершаемые российской федерацией, соизмеримы с преступлениями Гитлера", – говорится в сообщении.
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