В Харьковской области за сутки уничтожили четыре самолета российских оккупантов: глава ОВА
31 марта в Харьковской области Силы обороны уничтожили четыре самолета российских оккупантов. Об этом сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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"Сегодня в Харькове было неспокойно. Днем россияне попали ракетой недалеко от центра Харькова, фиксируем интенсивный артиллерийский обстрел районов города. Данные о пострадавших уточняются", – рассказал Синегубов.
Он сообщил, что продолжаются бои за Изюм, в этом направлении Вооруженные Силы удерживают позиции.
"В одном из населенных пунктов рядом с Изюмом мы эвакуировали около 2500 человек", – сказал глава ОВА.
Он отметил, что благодаря ВСУ эвакуация прошла без обстрелов.
"Только за эти сутки украинской армии удалось уничтожить четыре самолета – один истребитель и три бомбардировщика", – сообщил Синегубов.
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