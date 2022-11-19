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В Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд из Киева – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 12:27
В Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд из Киева – видео - Фото
Скриншот с видео

Первый с начала полномасштабной войны поезд прибыл из Киева в Херсон. Он отправился 18 ноября из столицы в 22:14. Об этом сообщает Суспильне.

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В Херсон прибыли 200 пассажиров. Они приобрели "Билеты к Победе".

Вагоны "Поезда к Победе" расписали украинские художники. Проект реализовали при участии Укрзалізниці и UNITED24.

Накануне встречи поезда подготовили железнодорожный вокзал в Херсоне, его подключили к электричеству и водоснабжению. Железнодорожное сообщение с Херсоном возобновили через неделю после освобождения. Поезд будет курсировать по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным, сообщает издание.

  • 14 ноября Укрзалізниця запустила проект "Билеты к Победе" по продаже благотворительных билетов на первые три рейса поездов из Киева в пять городов: уже освобожденный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Читайте также: Репортаж | "Рубли больше не ходят". Как Херсон возвращается к свободной жизни в Украине: фото

Вадим Ребрина
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Херсон укрзализныця
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