В Херсон прибыл первый с начала полномасштабной войны поезд из Киева – видео

Первый с начала полномасштабной войны поезд прибыл из Киева в Херсон. Он отправился 18 ноября из столицы в 22:14. Об этом сообщает Суспильне.

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В Херсон прибыли 200 пассажиров. Они приобрели "Билеты к Победе".

Вагоны "Поезда к Победе" расписали украинские художники. Проект реализовали при участии Укрзалізниці и UNITED24.

Накануне встречи поезда подготовили железнодорожный вокзал в Херсоне, его подключили к электричеству и водоснабжению. Железнодорожное сообщение с Херсоном возобновили через неделю после освобождения. Поезд будет курсировать по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным, сообщает издание.

14 ноября Укрзалізниця запустила проект "Билеты к Победе" по продаже благотворительных билетов на первые три рейса поездов из Киева в пять городов: уже освобожденный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

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Вадим Ребрина

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