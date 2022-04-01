В Херсонской области 11 населенных пунктов освободили от российских оккупантов

31 марта в Херсонской области Силы обороны освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов – он полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает в Facebook группировка войск Юг.

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Силами военных 60-й отдельной пехотной бригады в Херсонской области освобождены:

Нововоронцовка,

Малая Шестерня,

Новогригоровка,

Тополино,

Княжевка,

Красновка,

Свободное,

Каменка,

Пригорье,

Кочубеевка,

Орлово.

Местные жители теперь могут получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).

Подразделение 60-й отдельной пехотной бригады захватило технику врага: танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.

Наталия Медведева

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