В Херсонской области 11 населенных пунктов освободили от российских оккупантов
01.04.2022, 01:28
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Facebook Угруповання військ Південь)
31 марта в Херсонской области Силы обороны освободили от российских оккупантов 11 населенных пунктов – он полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает в Facebook группировка войск Юг.
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Силами военных 60-й отдельной пехотной бригады в Херсонской области освобождены:
Нововоронцовка,
Малая Шестерня,
Новогригоровка,
Тополино,
Княжевка,
Красновка,
Свободное,
Каменка,
Пригорье,
Кочубеевка,
Орлово.
Местные жители теперь могут получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).
Подразделение 60-й отдельной пехотной бригады захватило технику врага: танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.
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