В Херсонской области подразделение спасателей попало под обстрел – видео ГСЧС

На днях в Херсонской области оккупанты обстреляли пожарно-спасательное подразделение, которое ликвидировало пожар, двое спасателей получили ранения. Видео происшествия опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Как пишет ГСЧС, спасательным службам Херсонской области приходится работать практически под прицелом оккупантов, и пожарные, выезжая на ликвидацию последствий вражеских прилетов, могут попасть под повторный обстрел.

При выезде на пожар в село Ивановка осколочное ранение брюшной полости получил один пожарный, другой – ранение левого бедра.

Оба пожарных были доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая помощь.

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Сергій Бережний

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