В Херсонской области подразделение спасателей попало под обстрел – видео ГСЧС
21.03.2023, 21:27
Фото – скриншот из видео
На днях в Херсонской области оккупанты обстреляли пожарно-спасательное подразделение, которое ликвидировало пожар, двое спасателей получили ранения. Видео происшествия опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Как пишет ГСЧС, спасательным службам Херсонской области приходится работать практически под прицелом оккупантов, и пожарные, выезжая на ликвидацию последствий вражеских прилетов, могут попасть под повторный обстрел.
При выезде на пожар в село Ивановка осколочное ранение брюшной полости получил один пожарный, другой – ранение левого бедра.
Оба пожарных были доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая помощь.
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