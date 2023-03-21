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В Херсонской области подразделение спасателей попало под обстрел – видео ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 21:27
В Херсонской области подразделение спасателей попало под обстрел – видео ГСЧС - Фото
Фото – скриншот из видео

На днях в Херсонской области оккупанты обстреляли пожарно-спасательное подразделение, которое ликвидировало пожар, двое спасателей получили ранения. Видео происшествия опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как пишет ГСЧС, спасательным службам Херсонской области приходится работать практически под прицелом оккупантов, и пожарные, выезжая на ликвидацию последствий вражеских прилетов, могут попасть под повторный обстрел.

При выезде на пожар в село Ивановка осколочное ранение брюшной полости получил один пожарный, другой – ранение левого бедра.

Оба пожарных были доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая помощь. 

Сергій Бережний
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обстрел война пожар ГСЧС спасатели Херсонская область
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