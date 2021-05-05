В Испании заявили о задержании подозреваемого в убийствах милиционеров на Майдане

Испанская полиция сообщила о задержании якобы разыскиваемого в Украине мужчины, которого подозревают в убийстве как минимум двух милиционеров в 2013 году, во время Майдана в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Испании.

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По ее информации, вооруженный винтовкой и примерно 60 патронами задержанный открыл огонь по сотрудникам милиции, убив как минимум двоих из них, "хотя украинские власти не знают точное количество сотрудников, раненых и убитых в результате действий этого человека".

Мужчину арестовали в валенсийском городе Пузоль.

В испанской полиции сообщили, что расследование началось в апреле 2020 года, когда через испанского атташе в Украине ей стало известно, что подозреваемый может находиться в провинции Валенсия. Расследованию было уделено первоочередное внимание, отметили в полиции.

Там считают, что мужчина скрывался, избегая быть обнаруженным. Он жил в Барселоне, Мадриде и Валенсии.

В течение нескольких последних недель, по данным полиции Испании, подозреваемый жил в изолированной хижине, расположенной в отдаленной сельской местности города Пузоль. Он был задержан, когда вышел из дома в кафе.

В МИД Украины корреспонденту LIGA.net, который обратился за комментарием, посоветовали обратиться в Офис генпрокурора. В пресс-службе ведомства корреспонденту не смогли по телефону предоставить комментарий по указанной информации. В офис направлен письменный запрос.

В 2014 году в МВД официально признали 16 погибших сотрудников милиции за все время противостояния в Киеве.

Вадим Ребрина

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