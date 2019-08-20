В Ивано-Франковске чиновникам хотят запретить критиковать коллег

Руслан Марцинкив (фото - facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив инициировал подготовку "памятки об этикете сотрудника горисполкома", в которой будет запрещено публично критиковать коллег по работе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы все сотрудники знали, как себя вести, работая в городском совете. Потому что есть вещи, которые не подобает делать даже не как специалисту, а прежде всего как коллеге и члену единой структуры. Ведь это недопустимо, когда руководитель одного структурного подразделения позволяет себе публично критиковать других", — написал Марцинкив.

Он считает, что все "вопросы и неточности всегда можно выяснить в рабочем порядке, а не выносить на всеобщее обсуждение в социальных сетях".

В качестве иллюстрации к своему посту он опубликовал такую картинку.

На выборах мэра города Марцинкив баллотировался от ВО Свобода. В ноябре 2015 года за него отдали свои голоса 54,82% избирателей.