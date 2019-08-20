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В Ивано-Франковске чиновникам хотят запретить критиковать коллег

В Ивано-Франковске чиновникам хотят запретить критиковать коллег - Фото
Руслан Марцинкив (фото - facebook.com/ruslan.martsinkiv)
20.08.2019, 15:17

Мэр города считает, что нельзя все "вопросы и неточности... выносить на всеобщее обсуждение в социальных сетях"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив инициировал подготовку "памятки об этикете сотрудника горисполкома", в которой будет запрещено публично критиковать коллег по работе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чтобы все сотрудники знали, как себя вести, работая в городском совете. Потому что есть вещи, которые не подобает делать даже не как специалисту, а прежде всего как коллеге и члену единой структуры. Ведь это недопустимо, когда руководитель одного структурного подразделения позволяет себе публично критиковать других", — написал Марцинкив.

Он считает, что все "вопросы и неточности всегда можно выяснить в рабочем порядке, а не выносить на всеобщее обсуждение в социальных сетях".

В качестве иллюстрации к своему посту он опубликовал такую картинку.

На выборах мэра города Марцинкив баллотировался от ВО Свобода. В ноябре 2015 года за него  отдали свои голоса 54,82% избирателей.

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чиновник критика ивано-франковск руслан марцинкив
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