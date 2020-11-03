В Ивано-Франковске на выборах победил действующий мэр, в Луцке будет второй тур

В мэрии Ивано-Франковска большинство – депутаты от ВО Свобода

Мэром Ивано-Франковска переизбрали члена ВО Свобода, действующего городского главу Руслана Марцинкива. Об этом сообщил лидер объединения Олег Тягнибок у себя в Facebook.

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"Объявлены официальные результаты выборов в Ивано-Франковске. Глава Ивано-Франковской городской организации ВО Свобода Руслан Марцинкив – 84,78% голосов", – отметил Тягнибок.

По его словам, Свобода набрала 54,10% голосов, 28 мандатов (это большинство в горсовете, – ред.), Евросолидарность – 10 мандатов, Батькивщина – четыре.

В Луцке пройдет повторное голосование на выборах мэра.

По данным ЦИК, за кандидата от партии За будущее Игоря Полищука проголосовали 32,47%, самовыдвиженца Богдана Шибу отдали 13,14% голосов избирателей.

В Украине местные выборы состоялись 25 октября.

16 ноября 2015 года сообщалось, что выборы мэра Ивано-Франковска выиграл Марцинкив (Свобода), за него проголосовали 54,82% избирателей.

Арина Толина

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