В июне ЕС продлит санкции против РФ - Елисеев

Константин Елисеев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В июне этого года Европейский Союз продлит санкции против России за агрессию против Украины. Об этом в эфире телеканала Прямой сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Могу подтвердить, что благодаря визиту президента (Петра Порошенко – ред.) в Брюссель удалось достичь договоренности, что в июне санкции будут продлены, это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода", - сказал он.

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При этом он подчеркнул, что дальнейшее продление санкций никто не гарантирует.

"Дальше это уже будет зависеть от дипломатии и внешней политики, дипломатического искусства и президента, и министра иностранных дел, чтобы обеспечить это постепенное движение", - добавил Елисеев.

Ранее сегодня стало известно, что Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций против России по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.