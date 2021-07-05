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В июне шестеро народных депутатов не посетили ни одного заседания Рады – КИУ

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 16:55
В июне шестеро народных депутатов не посетили ни одного заседания Рады – КИУ - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В июне шестеро народных депутатов не были на пленарных заседаниях Верховной Рады. Об этом сообщает в Facebook Комитет избирателей (КИУ).

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Всего в июне состоялось 11 пленарных заседаний. Ни одного из них не пропустил 291 народный депутат, или 68% от состава парламента.

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук (ОПЗЖ), Тарас Козак (ОПЗЖ), Олесь Довгий (внефракционный), Степан Ивахив (За майбутне), Леся Василенко (Голос), Вадим Столар (ОПЗЖ).

Как отмечается, официальные причины отсутствия народных депутатов не сообщаются, однако, вероятно, что отсутствие Козака может быть связано с его пребыванием в Беларуси, а народного депутата Василенко – с рождением ребенка. Что касается Медведчука, то в последний раз он был официально зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля.

Двое народных депутатов были зарегистрированы только на одном пленарном заседании Иван Калаур (Слуга народа) и Александр Герега (За майбутне).

Жан Беленюк (Слуга народа), Максим Ефимов (Довира), Юрий Солод (ОПЗЖ), Александр Фельдман (ОПЗЖ) зарегистрировались только на двух заседаниях, Виталий Борт (ОПЗЖ) и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – на трех заседаниях из одиннадцати.

По сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились. В мае все заседания парламента посетили 286 народных депутатов, в июне – 291 нардеп.

Что касается участия в голосованиях Верховной Рады, то активно голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты Слуги народа и Европейской солидарности.

В среднем депутаты СН приняли участие в 83% голосований, депутаты ЕС – в 77%.

Народные депутаты фракции Голос присоединились к 69% голосований, группы Довира – 67%, Батькивщина – 64%, группы За майбутне – 54%.

Самые низкие показатели голосований у депутатов ОПЗЖ, в среднем они голосовали в 40% случаев.

КИУ приводит данные согласно сводной электронной регистрации народных депутатов.

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Наталия Медведева
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верховная рада народный депутат нардеп
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