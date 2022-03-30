В Израиле при теракте погибли пять человек, в том числе два гражданина Украины

29 марта в городе Бней-Браке в центре Израиля произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Сегодня было объявлено, что двое из погибших – граждане Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полные имена погибших украинцев пока не сообщаются. Известно, что они долго проживали в Израиле как иностранные рабочие. Оба убитых были из Черновицкой области.

Информацию о гибели двух украинцев также подтвердило посольство Украины в Израиле.

Вечером 29 марта в Бней-Браке неизвестный на мотоцикле приблизился к группе людей и открыл огонь из автоматического оружия. Три человека были убиты. Нападавший уехал с места преступления и через некоторое время открыл огонь по прохожим уже в другом месте. Еще один человек был убит. После этого в перестрелке с полицией террорист был тяжело ранен, один полицейский также получил тяжелые ранения и вскоре скончался.

Полиция сообщила, что теракт в Бней-Браке совершил 26-летний Дия Хамарша, который был активистом движения ФАТХ.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.