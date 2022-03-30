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В Израиле при теракте погибли пять человек, в том числе два гражданина Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 15:13
В Израиле при теракте погибли пять человек, в том числе два гражданина Украины - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Facebook Embassy of Ukraine in the State of Israel)

29 марта в городе Бней-Браке в центре Израиля произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Сегодня было объявлено, что двое из погибших – граждане Украины.

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Полные имена погибших украинцев пока не сообщаются. Известно, что они долго проживали в Израиле как иностранные рабочие. Оба убитых были из Черновицкой области. 

Информацию о гибели двух украинцев также подтвердило посольство Украины в Израиле.

Вечером 29 марта в Бней-Браке неизвестный на мотоцикле приблизился к группе людей и открыл огонь из автоматического оружия. Три человека были убиты. Нападавший уехал с места преступления и через некоторое время открыл огонь по прохожим уже в другом месте. Еще один человек был убит. После этого в перестрелке с полицией террорист был тяжело ранен, один полицейский также получил тяжелые ранения и вскоре скончался. 

Полиция сообщила, что теракт в Бней-Браке совершил 26-летний Дия Хамарша, который был активистом движения ФАТХ.

  

Сергей Бережной
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Израиль теракт
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