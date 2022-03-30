В Израиле при теракте погибли пять человек, в том числе два гражданина Украины
29 марта в городе Бней-Браке в центре Израиля произошел теракт с применением огнестрельного оружия. Сегодня было объявлено, что двое из погибших – граждане Украины.
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Полные имена погибших украинцев пока не сообщаются. Известно, что они долго проживали в Израиле как иностранные рабочие. Оба убитых были из Черновицкой области.
Информацию о гибели двух украинцев также подтвердило посольство Украины в Израиле.
Вечером 29 марта в Бней-Браке неизвестный на мотоцикле приблизился к группе людей и открыл огонь из автоматического оружия. Три человека были убиты. Нападавший уехал с места преступления и через некоторое время открыл огонь по прохожим уже в другом месте. Еще один человек был убит. После этого в перестрелке с полицией террорист был тяжело ранен, один полицейский также получил тяжелые ранения и вскоре скончался.
Полиция сообщила, что теракт в Бней-Браке совершил 26-летний Дия Хамарша, который был активистом движения ФАТХ.
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