В Изюме оккупанты "назначили" местную "полицию": людей незаконно обыскивают – Генштаб

Во временно оккупированном городе Изюм Харьковской области боевики террористической организации ДНР выполняют функции местной "полиции". Они незаконно проверяют документы и устраивают обыски людей и помещений. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генштаб сообщает, что оккупанты продолжают концентрировать силы на востоке с целью захвата Мариуполя и прорыва обороны в зоне ООС.

Есть информация, что среди беларусов сейчас отбирают "добровольцев" для комплектования новых подразделений частной военной компании. Это информация уточняется.

В России враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Оккупанты проводят работы по восстановлению железной дороги из города Купянск Харьковской области в Харьков, Изюм и Сватово. Сам Харьков оккупанты продолжают блокировать, а для недопущения продвижения ВСУ россияне ставят минно-взрывные заграждения.

На Донбассе оккупанты наносят авиаудары и ведут обстрелы с применением реактивных систем залпового огня. Это зафиксировано в районах Кременной, Северодонецка, Новотошковского, Попасной, Новозвановки, Сухой Балки и других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

В районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались штурмовать, но безуспешно.

Читайте также: В Изюмском районе оккупанты пытали, убили и сожгли троих местных жителей

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.