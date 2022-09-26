В Житомирской области изменили продолжительность комендантского часа
26.09.2022, 17:44
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По решению Совета обороны Житомирской области с 26 сентября комендантский час в Житомирской области будет начинаться в 24:00 и продлится до 5:00 утра. Об этом сообщает глава областной военно-гражданской администрации Виталий Бунечко.
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Он напомнил, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности.
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