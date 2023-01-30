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В Кабмине анонсировали цифровизацию военно-врачебной комиссии

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 22:13
В Кабмине анонсировали цифровизацию военно-врачебной комиссии - Фото
Фото: Офис президента

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Кабинет министров намерен перевести в электронный формат процессы, необходимые для прохождения военно-врачебной комиссии.

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"Задача государства – минимизировать бюрократию в армии", – написал Федоров в Facebook вечером в понедельник.

Сейчас раненые бойцы вынуждены проводить много времени в очередях и собирать бумажные справки, чтобы подтвердить ранения.

После этого ВВК дает экспертное заключение, что военному делать дальше: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продолжения службы.

"Например, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВЛК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой "квест" нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу", – объяснил Федоров сложности, с которыми сталкиваются военные.

По его словам, у Минцифры вместе с министерствами обороны, здравоохранения, ветеранов и социальной политики уже есть план, как оцифровать эти процессы.

"Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев. Это лишь небольшая часть из того, что нужно цифровизировать в военной сфере", – заявил он.

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Андрій Водяний
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армия Михаил Федоров ввк
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