В Киеве для автобусов открывают Южный мост: список маршрутов

В Киеве открыли для автобусов Южный мост. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Отмечается, что автобус №22 будет курсировать от улицы Медовой до улицы Тростянецкой, №91 – от улицы Анны Ахматовой до станции метро "Голосеевская".

Также для автомобильного сообщения между левым и правым берегом будут работать Северный и Дарницкий мосты.

Марк Сировой

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