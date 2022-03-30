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В Киеве для автобусов открывают Южный мост: список маршрутов

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 09:10
В Киеве для автобусов открывают Южный мост: список маршрутов - Фото
Южный мост в Киеве (скриншот видео Вечірній Київ, YouTube)

В Киеве открыли для автобусов Южный мост. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Отмечается, что автобус №22 будет курсировать от улицы Медовой до улицы Тростянецкой, №91 – от улицы Анны Ахматовой до станции метро "Голосеевская".

Также для автомобильного сообщения между левым и правым берегом будут работать Северный и Дарницкий мосты.

Марк Сировой
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