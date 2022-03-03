В Киеве нашли российские метки на зданиях дипломатических миссий – фото

На зданиях дипломатических представительств в Киеве нашли метки, подобные которым российские диверсанты используют для корректировки огня. Об этом сообщил в Twitter представитель Евросоюза в Украине Матти Маасикас.

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"Предстоят новые "дипломатические жертвы"? Подобные метки были найдены на зданиях нескольких дипмиссий в Киеве", – написал он.

Маасикас отметил, что в комментариях ему указали – подобные метки также используются при строительных или геодезических работах.

"Верно. Но именно эти метки появились за последние 1-2 дня. Угадайте, сколько в Киеве идут строительных, геодезических работ с 24.02 (момента вторжения России в Украину. – Ред.)"? – парировал дипломат.

Марк Сировой

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