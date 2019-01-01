В Киеве проходят марши националистов: фото

Фото: Facebook Свободы

В Киеве сегодня, 1 января, проходит традиционный марш националистов ко дню рождения Степана Бандеры. Об этом партия Свобода сообщает у себя в Facebook.

В их марше участвуют также Тризуб Бандеры, С14, КУН, Сокол, ОУН и Правый сектор. Колонну возглавляет единый кандидат в президенты от националистических сил Руслан Кошулинский.



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В марше участвует и министр инфраструктуры Владимир Омелян , о чем он сообщил у себя в Facebook Партия Национальный корпус сообщила, что вместе с Нацдружинами проведет отдельный марш, также с 17:00.

19 ноября ВО Свобода, Правый Сектор (лидер - Андрей Тарасенко), Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и С14 заявили о поддержке свободовца Руслана Кошулинского как кандидата в президенты на выборах 2019 года.

Партия Национальный корпус заявила, что не поддерживает это "кулуарное" решение.