В Киеве россияне организовали ботоферму для дестабилизации - СБУ

В СБУ заявили о блокировании в Киеве деятельности ботофермы, организованной гражданами РФ и переселенцами с временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, у группировки было более 500 активных аккаунтов.
Через эти профили и сообщества они "распространяли в соцсетях недостоверную информацию, провоцировали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников".
В СБУ говорят, что конечной целью заказчиков ботофермы было снижение доверия украинцев к государственным институтам.
Ботоферму также использовали для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей.
"Сотрудники службы задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное", - сказано в сообщении.
Во время обыска по месту расположения ботофермы в арендованном офисе правоохранители обнаружили компьютерную технику и спецоборудование, почти 2000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины. Также, отметили в СБУ, изъяты черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.
Лица организаторов установлены, сообщили в спецслужбе. Продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности.
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