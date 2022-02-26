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В Киеве уничтожена колонна российской техники возле метро Брестейская

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 06:25

В Киеве вблизи станции метро Берестейская украинские войска уничтожили колонну российской техники — 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом, танк. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Украины.

Именно здесь ночью происходило сражение, русские войска атаковали одну из воинских частей Киева.

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  • В Госспецсвязи сообщили о стрельбе, пулеметных очередях и взрывах в районе Шулявки и Киевского зоопарка.
  • Продолжаются бои также в Василькове. Мэр города Наталья Баласиневич в эфире канала "Рада" сообщала об активном бое на центральной улице города.
  • Между тем в Украину прибыла колонна автомобилей с боеприпасами, которые Польша передала, чтобы помочь противостоять российской агрессии.
Юлия Банкова
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агрессия Росии оборона киева
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