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12.04.2019, 18:30

В Киевской области новая обсерватория: будут отслеживать спутники

В Киевской области новая обсерватория: будут отслеживать спутники - Фото
Фото: пресс-слжба Минобороны

Всего в Украине несколько таких обсерваторий, каждая выполняет свою задачу

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В Киевской области открыли объект в целях нацбезопасности, обороны и экономики – обсерваторию, задачей которой будет наблюдение за искусственными спутниками Земли. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также сообщается, что запущена в эксплуатацию система Збруч, которая контролирует космические объекты на орбите. В частности, следит и за космическим мусором, который представляет собой опасность.

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Фото: пресс-служба Минобороны

Всего в Украине несколько космических обсерваторий и каждая выполняет свои задачи. Они могут получать информацию о назначении космического объекта, оперативно оценивать его с точки зрения угрозы.

5 апреля сообщалось, что Министерство обороны по результатам тендера заключило четыре соглашения о закупке рюкзаков на 36,2 млн грн.

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Теги: минобороны, спутники, обсерватория
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