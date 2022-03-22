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В Киевской области российский оккупант убил мирного жителя и изнасиловал его жену

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 23:53

Российскому оккупанту объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны за убийство мирного украинского жителя в Броварском районе Киевской области и неоднократное изнасилование его жены. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, в этом месяце военнослужащий РФ в одном из сел Броварского района ворвался в частный дом и застрелил его хозяина. В дальнейшем, он вместе с другим военнослужащим страны-агрессора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя. Оккупант угрожал ей и ее малолетнему ребенку насилием и оружием.

Сейчас мать с ребенком находятся в безопасности, сообщили в ОГП.

Подозреваемый объявлен в розыск, в суд подано ходатайство о задержании.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие соучастники указанных преступлений.

В ОГП также призвали свидетелей военных преступлений РФ фиксировать их и присылать доказательства на сайт warcrimes.gov.ua.

Вадим Ребрина
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Россия война оккупанты
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