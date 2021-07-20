В Крыму снова появилось немецкое оборудование. Его привезли из Литвы – расследование
Российская компания Воронеж-Аква через Литву поставила на две электростанции в оккупированном Крыму немецкие фильтры от компании Inge GmbH, несмотря на запрет экспорта европейских товаров на полуостров. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода, Литовского общественного вещателя и проекта Scanner.
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Журналисты обнаружили, что на видео, снятых пропагандистами в Крыму и Воронеж-Аква, находятся фильтрационные установки именно немецкой компании.
Выяснилось, что Воронеж-Аква импортировала фильтры из Литвы. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе – свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах. Владельцем фирмы оказалась Марина Кармишева – она имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом "Роснефть" и компаниями одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Как отмечают расследователи, в день поставки фильтров в Воронеж у Run Engineering была отозвана лицензия на экспорт таких товаров. Правоохранители подозревали, что такое оборудование компании могло попасть в оккупированный Крым.
Производители фильтров заявили, что не имели никаких ведомостей о том, куда попадет их продукция.
- В 2017 году стало известно, что Россия доставила на оккупированный Крым четыре газовые турбины производства Siemens в обход санкций ЕС. В августе 2017 года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин. Позже Siemens также подал иски против причастных к поставкам их турбин.
- В 2021-ом оккупационные власти Крыма открыли первую очередь Бештерек-Зуйского водозабора. Это гидротехническое сооружение на базе артезианских скважин для водоснабжения Симферополя. По данным журналистов, там также используют оборудование от Siemens.
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