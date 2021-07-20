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В Крыму снова появилось немецкое оборудование. Его привезли из Литвы – расследование

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 15:01
В Крыму снова появилось немецкое оборудование. Его привезли из Литвы – расследование - Фото
Таврическая ТЭС (Фото - eprussia.ru)

Российская компания Воронеж-Аква через Литву поставила на две электростанции в оккупированном Крыму немецкие фильтры от компании Inge GmbH, несмотря на запрет экспорта европейских товаров на полуостров. Об этом говорится в расследовании Радио Свобода, Литовского общественного вещателя и проекта Scanner.

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Журналисты обнаружили, что на видео, снятых пропагандистами в Крыму и Воронеж-Аква, находятся фильтрационные установки именно немецкой компании.

Выяснилось, что Воронеж-Аква импортировала фильтры из Литвы. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе – свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах. Владельцем фирмы оказалась Марина Кармишева – она имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом "Роснефть" и компаниями одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука

Как отмечают расследователи, в день поставки фильтров в Воронеж у Run Engineering была отозвана лицензия на экспорт таких товаров. Правоохранители подозревали, что такое оборудование компании могло попасть в оккупированный Крым.

Производители фильтров заявили, что не имели никаких ведомостей о том, куда попадет их продукция.

Станислав Стороженко
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расследование Крым оккупация фильтр Inge GmbH Run Engineering
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