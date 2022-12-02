В Купянском районе оккупанты при бегстве оставили подробные списки коллаборантов – фото

Госбюро расследований во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой выявили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить при отступлении.

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Сотрудники прокуратуры и ГБР 30 ноября обнаружили личные дела сотрудников оккупационного "отдела полиции", их письменные согласия на сотрудничество с захватчиками, распоряжения оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое.

В числе прочего, обнаружены доносы местных коллаборантов на патриотов и участников АТО.

ГБР сообщает, что найденные документы будут исследованы и приобщены к уголовным производствам как вещественные доказательства.

По данным Харьковской областной прокуратуры, она уже сообщила о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения, 42 лицам, а еще трем – в коллаборационной деятельности. Шесть обвинительных актов по статьям о госизмене уже направлены в суд.

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Сергій Бережний

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