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В Литве предложили приравнять георгиевскую ленту и знак Z к нацистской символике

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 13:08
В Литве предложили приравнять георгиевскую ленту и знак Z к нацистской символике - Фото
Фото - Минобороны Украины

В Сейме Литвы зарегистрирован законопроект, который приравнивает российскую георгиевскую ленту и букву Z как знак поддержки вторжения России в Украину к нацистским символам. Об этом сообщает Delfi.

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Депутаты Сейма Литвы Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали законопроект с поправками в национальный Кодекс административных правонарушений, в котором предлагают приравнять к нацистским и коммунистическим символам российскую милитаристскую атрибутику.

В случае принятия законопроекта, за распространение такой атрибутики, ее использование на собраниях и массовых мероприятиях, а также намеренную публичную демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро.

Авторы законопроекта подчеркивают, что после вторжения РФ в Украину георгиевская лента и символ Z стали не просто элементами пропаганды, но символом поддержки военной агрессии.


Сергей Бережной
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литва георгиевская лента пропаганда россии
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